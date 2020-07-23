«Уфа» выкупила контракт Голубева у «Краснодара»

«Уфа» выкупила контракт полузащитника Артема Голубева у футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщается на официальном сайте краснодарцев.

Перед началом сезона Голубев перешел в «Уфу», где выступал на правах аренды.

Теперь футболист стал полноправным игроком уфимской команды.

В закончившемся чемпионате РПЛ Голубев провел 20 матчей в футболке «Уфы» и результативными действиями не отметился.

Напомним, ранее стало известно о продаже нескольких лидеров уфимской команды из-за финансовых сложностей.