Эксперты назвали места с высоким риском заразиться коронавирусом

Самыми опасными с точки зрения угрозы распространения COVID-19 являются места скопления людей, например: офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры, говорится в исследовании американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты оценили риск заразиться коронавирусом, подцепив его с поверхности или на свежем воздухе. Согласно их данным, он очень низкий.

Помимо этого, специалисты выяснили, что для того, чтобы заразиться, в организм должны попасть тысячи вирусных частиц.

Ученые отметили, что при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда переносчик кашляет или чихает — 200 миллионов частиц. В плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным на протяжении нескольких часов.

В связи с полученными данными эксперты пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусом наиболее высок на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе или в школе и в других закрытых помещениях, где собираются много человек одновременно, передает «РИА Новости».

Ранее Роспотребнадзор РФ выбрал Татарстан в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. В июне ведомство проведет исследования на наличие антител у 2,8 тыс. человек семи возрастных категорий в 16 районах республики.

