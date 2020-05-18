ГИБДД Татарстана напомнила о возобновленных экзаменах на права

В Госавтоинспекции Татарстана напомнили о возобновлении экзаменов на право управления транспортом. Заявления принимаются через портал госуслуг.

Замначальника экзаменационного отдела ОГИБДД УМВД России по Казани Динар Зарипов рассказал, что заходить в подразделения ГИБДД необходимо в масках и перчатках.

«Экзаменационный отдел работает в штатном режиме. Как вы видите, ажиотажа не наблюдается», — сказал он.