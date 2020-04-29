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На Yardam.ru появился раздел о врачах, борющихся с коронавирусом

06:30, 29.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Yardam.ru появился раздел о врачах, борющихся с коронавирусом

На портале Yardam.ru появились материалы о врачах, которые борются с коронавирусом. Они публикуются под тегом #спасибо врачам.

В материалах рассказывается о вкладе врачей в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также там можно ознакомиться с мерами поддержки, которую получают медицинские работники, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что портал с полезными сервисами и услугами во время самоизоляции Yardam.ru со дня его запуска посетили более 100 тыс. татарстанцев.

Общество Татарстан
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