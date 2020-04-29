На Yardam.ru появился раздел о врачах, борющихся с коронавирусом

На портале Yardam.ru появились материалы о врачах, которые борются с коронавирусом. Они публикуются под тегом #спасибо врачам.

В материалах рассказывается о вкладе врачей в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также там можно ознакомиться с мерами поддержки, которую получают медицинские работники, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.



Ранее сообщалось, что портал с полезными сервисами и услугами во время самоизоляции Yardam.ru со дня его запуска посетили более 100 тыс. татарстанцев.

