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В Елабужской ЦРБ провели дезинфекцию после обнаружения коронавируса у врача

01:29, 25.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Елабужской ЦРБ провели дезинфекцию после обнаружения коронавируса у врача
Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве РТ подтвердили, что у одного из врачей Елабужской центральной районной больницы диагностирована коронавирусная инфекция. Сама больница продолжает работать.

В медучреждении провели обработку дезинфицирующими средствами, передает «Татар-информ» со ссылкой сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что у врача елабужской ЦРБ был обнаружен коронавирус. Его семью и всех лиц, контактировавших с ним, отправили на карантин, также у них взяли тесты на COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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