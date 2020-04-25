В Елабужской ЦРБ провели дезинфекцию после обнаружения коронавируса у врача

В Минздраве РТ подтвердили, что у одного из врачей Елабужской центральной районной больницы диагностирована коронавирусная инфекция. Сама больница продолжает работать.

В медучреждении провели обработку дезинфицирующими средствами, передает «Татар-информ» со ссылкой сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что у врача елабужской ЦРБ был обнаружен коронавирус. Его семью и всех лиц, контактировавших с ним, отправили на карантин, также у них взяли тесты на COVID-19.