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Происшествия

В Казани два человека пострадали в столкновении «Форда» и отечественного авто

02:20, 20.04.2020

В Казани произошла авария на перекрестке улиц Копылова и Ленинградской. Столкнулись автомобили «Форд» и ВАЗ 2114. Видео с места происшествия опубликовано в соцсети.

От удара оба автомобиля отбросило на тротуар. Пострадали два человека.

Инспекторы разбираются в причинах аварии. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля пытался проскочить на желтый сигнал светофора.

ПроисшествияАвто Татарстан
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