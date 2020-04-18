Индекс самоизоляции в Казани в субботу днем чуть больше трех баллов

В Казани индекс самоизоляции по состоянию на 16:00 сегодняшнего дня составляет 3,3 балла.

Сейчас в Челнах и Чистополе этот показатель равен также 3,3 балла, в Нижнекамске — 3,6 и в Альметьевске и Елабуге уровень самоизоляции составил 3,4 балла. Жители Зеленодольска «самоизолировались» на 3,5 балла.



Среди городов-миллионников столица Татарстана заняла 9 место.