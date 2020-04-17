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В Казани на 100 тысяч оштрафовали завстоловой, что пускал клиентов к кассе

11:02, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани на 100 тысяч оштрафовали завстоловой, что пускал клиентов к кассе
Фото: "Реальное время"

Вахитовский райсуд Казани оценил штрафом в 100 тысяч рублей нарушения режима предотвращения ЧС в работе столовой.

Согласно составленному полицией протоколу, продукты в этом заведении общепита выдавались через кассовую зону внутри помещения, создавая угрозу возможного заражения и посетителей, и продукции столовой. Материал был составлен в отношении заведующего столовой как должностного лица, ответственного за соблюдение требований законодательства.

Всего судами рассмотрено 1 652 административных материала о нарушении требований самоизоляции.

Татарстан
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