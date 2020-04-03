СМИ раскрыли подробности о легком грузовике от КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Портал Drom.ru раскрыл подробности о легком грузовике «КАМАЗ Компас».



Он будет иметь несколько версий массой от 3,5 до 12 тонн. Самый легкий вариант грузоподъемностью 1,5 тонны станет конкурентом «Газели». Тяжелая версия грузоподъемностью 5,7 тонны заменит выпускающуюся сейчас модель КАМАЗ-4308.

Машины получат бескапотную кабину JAC N-серии с измененным дизайном, четырехцилиндровый дизельный мотор мощностью 185 л. с. или шестицилиндровый мощностью 210—310 л. с. Также грузовики оснастят механической коробкой передач ZF или автоматической Allison.

О том, что ПАО «КАМАЗ» разработало проект легкого коммерческого грузовика «Компас», стало известно в декабре прошлого года. Опытная версия легкого грузовика может быть произведена в 2020 году, а первые партии могут быть выпущены в 2021—2022 годах.