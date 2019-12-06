КАМАЗ разработал проект легкого коммерческого грузовика «Компас»

ПАО «КАМАЗ» разработало проект легкого коммерческого грузовика «Компас».



«Мы пришли к выводу, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более низко, и наши конструкторы разработали этот проект под названием «Компас» (легкие коммерческие грузовики, — прим. ред.). Не наш сегмент, но мы ради объемов над этим задумались. Сам по себе проект уже сформирован, но мы не можем позволить себе масштабные инвестиции сегодня в этот проект», — сообщил гендиректор компании Сергей Когогин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, опытная версия легкого грузовика может быть произведена в 2020 году, а первые партии могут быть выпущены в 2021—2022 годах.

Ранее КАМАЗ сообщил, сколько завод собирается продать грузовиков за 2019 год. По планам компании, максимально удастся продать 29 тыс. штук.