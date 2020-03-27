В Казани ищут водителя, который сбил женщину, а затем «запихнул» в автомобиль и увез с места

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Девушка из Казани опубликовала пост, в котором просит о помощи найти виновника аварии, в которой пострадала ее близкая подруга.

По словам девушки, авария произошла вечером 24 марта на перекрестке улицы Мавлютова и Проспекта Победы. Там автомобиль сбил девушку-пешехода.

«Очень сильно пострадала . Наложено 10 швов на лице и на голове. От сильного удара потеряла сознание. Зашивали голову, сломан нос и выбиты зубы», — пишет подруга потерпевшей.

Водитель, по ее словам, не просто покинул место аварии, но и, пока потерпевшая была без сознания, увез ее с перекрестка.

«Водитель покинул место происшествия, запихав ее в бессознательном состоянии, увез ее на заправку «Проспект Победы», — продолжает девушка.

Близкие пострадавшей женщины установили номер и марку автомобиля — «Хендай Солярис» А130ХА. Судя по региону, машина зарегистрирована в Марий Эл. Однако водитель до сих пор не найден.

