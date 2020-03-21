Россия передала 13 странам тест-системы для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор РФ передал тест-системы для исследований на коронавирус нового типа в 13 стран.

Системы диагностики переданы странам-членам Евразийского экономического союза, СНГ, Ирану, Монголии и КНДР. Также ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Российские тесты помогли выявить первые случаи заболевания в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему с укороченной пробоподготовкой для диагностики коронавирусной инфекции.

