Новости аналитики

10:10 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Рубль на международных торгах упал до 72,5 к доллару

09:11, 09.03.2020
Рубль на международных торгах упал до 72,5 к доллару
Фото: Реальное время

На фоне снижения цены барреля нефти рубль на открывшихся сегодня международных торгах подешевел до отметки 72,5 к доллару. Курс рубля по отношению к евро составил 82,7, пишет «РИА Новости»

Напомним, что нефть упала более чем на 30% в связи с провалом сделуки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. Сделка была сорвана по инициативе России — на переговорах представитель российской стороны заявил, что не видит пользы в дальнейшем ограничении добычи.

Позже стало известно о намерении Саудовской Аравии еще больше нарастить добычу и сделать скидки на нефть, чтобы сбить цену и вернуть Россию за стол переговоров.

АналитикаПромышленностьНефтьЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров