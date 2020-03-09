Рубль на международных торгах упал до 72,5 к доллару

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На фоне снижения цены барреля нефти рубль на открывшихся сегодня международных торгах подешевел до отметки 72,5 к доллару. Курс рубля по отношению к евро составил 82,7, пишет «РИА Новости»

Напомним, что нефть упала более чем на 30% в связи с провалом сделуки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. Сделка была сорвана по инициативе России — на переговорах представитель российской стороны заявил, что не видит пользы в дальнейшем ограничении добычи.

Позже стало известно о намерении Саудовской Аравии еще больше нарастить добычу и сделать скидки на нефть, чтобы сбить цену и вернуть Россию за стол переговоров.

