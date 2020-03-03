В Татарстане Следком расследует взрыв автомобиля, произошедший три года назад

В Татарстане Следственный комитет взялся за дело о взорвавшейся в марте 2017 года машине. После обращения жителя Лениногорска следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, в январе 2017 года автомеханики установили местному жителю на автомобиль Lada Vesta газовое оборудование. Предполагается, что работы были проведены некачественно. В марте того же года из-за утечки газа машина взорвалась на трассе по пути в Казань. Владелец получил множественные ожоги, автомобиль был уничтожен, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В СКР назначили необходимые экспертизы.