Аналитики: водители сэкономят до 25% расходов на авто благодаря теплой зиме

Эксперты утверждают, что теплая зима положительно отразится на кошельках водителей. Их расходы на содержание автомобиля сократятся на 10—25%.

Владелец автосервиса WOW-Autoservice Денис Климов рассказал, что морозы действуют на уровень заряда аккумулятора, давление в шинах, а также на характеристики топливно-воздушной смеси в двигателях, передает «РИА Новости».

При более мягких температурах сокращается расход бензина при прогреве двигателя и масла в трансмиссии, пояснил директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров. Он подчеркнул, что в холодную погоду надо внимательнее относиться к состоянию автомобиля и проверять его.

«Также в морозы обязательно используется печка для прогрева салона, подогрев стекол и зеркал — на это тоже требуется дополнительный расход бензина», — добавил предприниматель.