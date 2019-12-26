Исследование: более половины россиян не успели отгулять все дни отпуска за 2019 год

Практически 6 из 10 работающих россиян — 58% — к концу года не успели использовать дни оплачиваемого отпуск в полном объеме. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob (имеется в распоряжении «Реального времени»).

В среднем у россиян к концу года остается 17 дней оплачиваемого отпуска, подсчитали авторы исследования. По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, количество дней неиспользованного оплачиваемого отпуска у россиян увеличилось: в среднем 15 дней 9 лет назад и 17 дней сегодня.

Кроме того, они выявили зависимость между уровнем дохода работников и долей тех, кто не успел отгулять положенный отпуск. Так, из россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей отпуск не успели потратить около 51% работников, а среди работников с зарплатой выше 80 тысяч эта доля составляет 62%.

У мужчин к концу года накопилось больше дней неиспользованного отпуска, чем у женщин: в среднем 18 и 16 дней соответственно.

Почти 40% работодателей не предпринимают никаких мер по ликвидации дней неиспользованных отпусков сотрудников, заявляют авторы исследования. 28% представителей кадровых служб стараются влиять на этот процесс: напоминают сотрудникам об оставшихся днях отпуска, выплачивают компенсацию за неотгулянные дни, но чаще всего остатки неиспользованного отпуска просто переносятся на следующий год.

В исследовании участвовали 3 000 работающих россиян и 500 представителей компаний из всех округов России.

Напомним, что согласно другому недавнему исследованию около трети российских компаний собираются повысить или проиндексировать заработную плату своим работникам в будущем году.

