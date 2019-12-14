КАМАЗ планирует создать двигатель на чистом газе

В 2020 году КАМАЗ планирует создать газодизельный (битопливный) мотор и двигатель на чистом газе.

Их планируется создать на базе линейки Р6, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ и Weichai Power Co., Ltd (Китай) направили совместную заявку на регистрацию совместного предприятия (СП) по производству индустриальных двигателей на территории России — ООО «КАМАЗ Вейчай». Предполагается, что СП будет создано на паритетной основе. Предприятие займется производством индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров, мощностью от 520 до 2000 кВт.