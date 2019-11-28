Исследование: какие машины покупают жители Татарстана

В Татарстане на конец 2018 года было зарегистрировано 1,54 млн автомобилей, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Кроме того, такой прирост оказался самым крупным с 2014 года.

Так, число транспортных средств выросло в 2017 году на 2,1%, в 2016 году — на 0,3%. В 2015 году количество наземного транспорта уменьшилось на 3,3%. Однако прошлогодние результаты пока не дотягивают до результатов 2014 года, когда наземного транспорта стало больше на 5,4%.

Помимо этого, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 1,49 млн наземных транспортных средств, из них легковых автомобилей — 1,28 млн штук.

В 2018 году в Татарстане зафиксирован рост спроса на машины с двигателями от 200 до 250 л. с. Так, за год их число выросло сразу на 11,1%. На втором — автомобили с двигателями мощностью от 100 до 150 л. с. За год их количество увеличилось на 9,6%. Самый низкий показатель роста — у самых мощных машин, мощностью более 250 л. с. — их стало больше всего на 0,5%. Однако еще хуже ситуация с машинами мощностью меньше 100 л. с. — их стало даже меньше на 0,6%, сказывается повсеместное увеличение мощности у самых популярных моделей.

Подробнее о том, сколько машин и грузовиков купили татарстанцы в прошлом году — в материале «Реального времени».

