Подержанные автомобили дорожают вслед за новыми

Аналитики подсчитали, что средняя цена автомобиля с пробегом выросла в третьем квартале на 1,4%, до 567 тысяч рублей. При этом кроссоверы подорожали сразу на 27,5%.

По данным сервиса «Авто.ру», машины B-класса подорожали на 11,4%, в среднем до 264 тысяч рублей.

Эксперты уверены, что первые владельцы придерживают автомобили, пока копят деньги на новые. Таким образом, возникает дефицит подержанных авто возрастом до трех лет.

