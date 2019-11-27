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Подержанные автомобили дорожают вслед за новыми

10:24, 27.11.2019
Подержанные автомобили дорожают вслед за новыми
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики подсчитали, что средняя цена автомобиля с пробегом выросла в третьем квартале на 1,4%, до 567 тысяч рублей. При этом кроссоверы подорожали сразу на 27,5%.

По данным сервиса «Авто.ру», машины B-класса подорожали на 11,4%, в среднем до 264 тысяч рублей.

Эксперты уверены, что первые владельцы придерживают автомобили, пока копят деньги на новые. Таким образом, возникает дефицит подержанных авто возрастом до трех лет.

АналитикаАвтоБизнесРозничная торговля
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