Подержанные автомобили дорожают вслед за новыми
Аналитики подсчитали, что средняя цена автомобиля с пробегом выросла в третьем квартале на 1,4%, до 567 тысяч рублей. При этом кроссоверы подорожали сразу на 27,5%.
По данным сервиса «Авто.ру», машины B-класса подорожали на 11,4%, в среднем до 264 тысяч рублей.
Эксперты уверены, что первые владельцы придерживают автомобили, пока копят деньги на новые. Таким образом, возникает дефицит подержанных авто возрастом до трех лет.
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