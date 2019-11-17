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Эксперты назвали основные причины испорченного отдыха для россиян

10:50, 17.11.2019
Эксперты назвали основные причины испорченного отдыха для россиян
Фото: realnoevremya.ru

Свыше 40% российских туристов будут считать отдых испорченным, если их рейс или бронирование в отеле отменят. Об этом говорится в исследовании Aviasales, данные которого приводит «РИА Новости».

Из-за неожиданной болезни в поездке нервничают 29% респондентов. Переживания усиливаются, если они не взяли с собой лекарства и не купили медстраховку.

Еще 19% опрошенных заявили,ч то отдых им могут испортить неприятные попутчики. Кроме того, у 11% респондентов раздражение вызывает языковой барьер, а точнее невозможность решить из-за него простые проблемы.

Напомним, в октябре сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань.

АналитикаОбщество
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