Немецкое издание рассказало о «возвращении» рубля

Рубль укрепляется, несмотря на годы дипломатических кризисов и санкций, политическая напряженность влияет все меньше на национальную валюту России, рассказал обозреватель немецкого издания Focus Герхард Шарингер.

В своей статье «После санкций и шока от цен на нефть: почему рубль сейчас возвращается», автор отметил, что «если посмотреть на конфликт обеих атомных держав [России и США] чисто с дипломатической точки зрения, то, как представляется, 2019 год будет таким же, как и годы до него».

По мнению Шарингера, сейчас в России положительная фискальная ситуация и ограниченное влияние политических новостей на рубль. Однако автор подчеркивает, что это не значит, что валюта совсем не ощущает геополитической напряженности, просто в этом году это чувствуется меньше.

Рубль смог укрепить свои позиции по отношению к евро и доллару и остается сильнейшей валютой развивающихся стран в этом году, считает обозреватель. Также в статье указывается, что снижение процентных ставок в Европе и США побуждает все чаще инвестировать в рубль.

Также автор полагает, что у международных инвесторов российские облигации являются надежными, а значит, имеют высокий спрос.

Ранее аналитик Bloomberg заявил, что российская валюта к концу года упадет на 9%.