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Пермь лидирует среди городов ПФО по темпам роста цен на жилье после перехода на эскроу

07:12, 31.10.2019
Пермь лидирует среди городов ПФО по темпам роста цен на жилье после перехода на эскроу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исследование показало, что после перехода на проектное финансирование сильнее всего среди городов ПФО цены на жилье выросли в Перми. Там стоимость 1 кв. м поднялась сразу на 6,7%.

Столица Пермского края заняла 3-ю строчку в общем рейтинге сервиса Domofond.ru. Цены на «квадрат» здесь достигли 63 711 рублей.

В топ-10 общего рейтинга также вошли Набережные Челны, где стоимость недвижимости после перехода на эскроу-счета выросла на 5%.

Прямо за автоградом следует Уфа, в столице Башкирии цены на квартиры в новостройках также поднялись на 5%.

Ниже приводится список городов Приволжья:

Место в общем рейтинге

Город

Регион

Цена в июне 2019 г., руб/кв. м

Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м

Динамика

3

Пермь

Пермский край

59 685

63 711

6,7%

10

Набережные Челны

Татарстан

54 389

57 087

5,0%

11

Уфа

Башкортостан

66 974

70 290

5,0%

16

Киров

Кировская область

46 666

48 858

4,7%

17

Нижний Новгород

Нижегородская область

71 608

74 941

4,7%

19

Ижевск

Удмуртия

53 659

55 853

4,1%

25

Чебоксары

Чувашия

44 492

45 898

3,2%

38

Казань

Татарстан

80 430

82 272

2,3%

40

Саратов

Саратовская область

33 777

34 481

2,1%

44

Оренбург

Оренбургская область

39 204

39 911

1,8%

46

Тольятти

Самарская область

40 600

41 172

1,4%

50

Самара

Самарская область

54 173

54 877

1,3%

51

Ульяновск

Ульяновская область

47 376

47 930

1,2%

57

Йошкар-Ола

Марий Эл

38 184

38 499

0,8%

69

Саранск

Мордовия

46 658

45 909

-1,6%

70

Пенза

Пензенская область

50 158

49 134

-2,0%
АналитикаНедвижимость БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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