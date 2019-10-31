Пермь лидирует среди городов ПФО по темпам роста цен на жилье после перехода на эскроу
Исследование показало, что после перехода на проектное финансирование сильнее всего среди городов ПФО цены на жилье выросли в Перми. Там стоимость 1 кв. м поднялась сразу на 6,7%.
Столица Пермского края заняла 3-ю строчку в общем рейтинге сервиса Domofond.ru. Цены на «квадрат» здесь достигли 63 711 рублей.
В топ-10 общего рейтинга также вошли Набережные Челны, где стоимость недвижимости после перехода на эскроу-счета выросла на 5%.
Прямо за автоградом следует Уфа, в столице Башкирии цены на квартиры в новостройках также поднялись на 5%.
Ниже приводится список городов Приволжья:
|
Место в общем рейтинге
|
Город
|
Регион
|
Цена в июне 2019 г., руб/кв. м
|
Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м
|
Динамика
|
3
|
Пермь
|
Пермский край
|
59 685
|
63 711
|
6,7%
|
10
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
54 389
|
57 087
|
5,0%
|
11
|
Уфа
|
Башкортостан
|
66 974
|
70 290
|
5,0%
|
16
|
Киров
|
Кировская область
|
46 666
|
48 858
|
4,7%
|
17
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
71 608
|
74 941
|
4,7%
|
19
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
53 659
|
55 853
|
4,1%
|
25
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
44 492
|
45 898
|
3,2%
|
38
|
Казань
|
Татарстан
|
80 430
|
82 272
|
2,3%
|
40
|
Саратов
|
Саратовская область
|
33 777
|
34 481
|
2,1%
|
44
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
39 204
|
39 911
|
1,8%
|
46
|
Тольятти
|
Самарская область
|
40 600
|
41 172
|
1,4%
|
50
|
Самара
|
Самарская область
|
54 173
|
54 877
|
1,3%
|
51
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
47 376
|
47 930
|
1,2%
|
57
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
38 184
|
38 499
|
0,8%
|
69
|
Саранск
|
Мордовия
|
46 658
|
45 909
|
-1,6%
|
70
|
Пенза
|
Пензенская область
|
50 158
|
49 134
|
-2,0%
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