Россияне назвали размер «достойной» пенсии

Опрос показал, что большинство россиян не считают пенсию основным источником дохода в старости. При этом хотели бы получать около 40 тысяч рублей.

Сервис Superjob опросил около 1,6 тысячи человек в возрасте от 24 до 45 лет, пишет «Коммерсант».

По данным исследования, 29% респондентов считают главным источником дохода работу или подработку. Еще 22% называют основным источником дохода пенсию, на личные сбережения рассчитывают 14%. На помощь детей и отчисления негосударственных пенсионных фондов надеются по 3%.

Мужчины называют «достойной» пенсию в 42,1 тысячи рублей, а женщины — 37,5 тысячи рублей.