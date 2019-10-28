В Татарстане столкнулись два грузовика — фото, видео

Фото: МВД по РТ

Сегодня на 313-м км автодороги Казань — Оренбург столкнулись два большегруза, один человек погиб.

Инцидент произошел примерно в 12.30. По предварительным данным, КАМАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП водитель КАМАЗа скончался на месте происшествия, водитель MAN доставлен больницу, сообщили в МВД по РТ.

Сам момент ДТП попал на видео. От столкновения у КАМАЗа оторвало кабину, а MAN вылетел в кювет.

Ранее в Казани КАМАЗ снес легковушку, уходя от наезда на пешехода.