Хабиров рассказал об изменениях в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании объявил об изменениях в правительстве Башкирии. Заявление он сделал на оперативном совещании.

Так, Госкомитет по предпринимательству и туризму разделен на Госкомитет по предпринимательству и Госкомитет по туризму. Министерство экономического развития преобразовано в министерство экономического развития и инвестиционной политики, министерство промышленности и инновационной политики — в министерство промышленности и энергетики, министерство образования — в министерство образования и науки.

Госкомитет по информатизации преобразован в министерство цифрового развития государственного управления, а Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития стал Госкомитетом по конкурентной политике.

Всего в структуру исполнительных органов власти Башкирии входит 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управления, одно агентство и одна инспекция, пишет ГТРК «Башкортостан».

Напомним, что сегодня Хабиров подписал указ, согласно которому он возглавил региональное правительство и определил его структуру.