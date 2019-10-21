В МЧС объяснили звуки взрывов в Казани

В татарстанском главке МЧС объяснили причину громких хлопков в Казани. На Казанском пороховом заводе проходят испытания продукции.

До 17.00 запланировано около тридцати выстрелов, передает «Татар-информ».

Предприятие также запланировало сжигание мусора, и в МЧС заранее призвали казанцев не пугаться дыма со стороны завода.

Ранее сообщалось, что на пороховом заводе планируется свернуть все опасные производства. Предприятие будет продолжать развитие гражданских направлений.