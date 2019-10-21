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Промышленность

В МЧС объяснили звуки взрывов в Казани

16:51, 21.10.2019
В МЧС объяснили звуки взрывов в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Давид Казанский

В татарстанском главке МЧС объяснили причину громких хлопков в Казани. На Казанском пороховом заводе проходят испытания продукции.

До 17.00 запланировано около тридцати выстрелов, передает «Татар-информ».

Предприятие также запланировало сжигание мусора, и в МЧС заранее призвали казанцев не пугаться дыма со стороны завода.

Ранее сообщалось, что на пороховом заводе планируется свернуть все опасные производства. Предприятие будет продолжать развитие гражданских направлений.

ПромышленностьПроисшествия Татарстан
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