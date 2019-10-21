Глава Роспатента рассказал, какая татарстанская компания подала более 60 заявок на патент

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что в этом году от ПАО «Татнефть» поступило более 60 патентных заявок.

Наряду с нефтяной компанией, заявки на патенты подавали Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова, Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина, отметил Ивлиев.

Он подчеркнул, что в этом году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.

«В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком — средством индивидуализации компании и продукта. Это чрезвычайно отрадная тенденция», — передает «РИА Новости».

Ранее в Роспатенте рассказали о самой необычной подаваемой заявке.