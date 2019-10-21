В Роспатенте рассказали о самой необычной подаваемой заявке

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, какую самую необычную заявку на патент подавали в ведомство в этом году.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», — поделился он.

Он отметил, что изобретение оценят те, кто сталкивался в 40-градусный мороз с необходимостью закрутить или открутить какую-нибудь гайку.

По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство, пишет «РИА Новости».

Ранее депутаты Государственного совета Татарстана увеличили стоимость патента, дающего иностранным гражданам право на работу.

