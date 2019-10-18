Башкирские чиновники торжественно открыли морг в Стерлитамаке

В Стерлитамаке открыли новое здание морга — Бюро судмедэкспертизы. Ранее оно располагалось в здании детской больницы.

На открытие нового здания приехали первый заместитель главы администрации Юрий Тротт, замначальника отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава РБ Люция Ахметова, депутаты городского совета и Государственного собрания — Курултая РБ, руководитель республиканского бюро судмедэкспертизы Александра Орловская.

Отмечается, что вопрос о переносе морга с территории детской больницы поднимался депутатами несколько лет назад.

Новое здание бюро в три раза больше прежнего, теперь его площадь составляет около 600 кв. м, оно расположено в промзоне и даже имеет автономную канализацию и приточно-вытяжную вентиляцию со встроенными кварцевыми лампами для обеззараживания воздуха на выходе, пишет городской портал sterlitamakcity.ru

Заведующий судмедэкспертизой Стерлитамака Айрат Яппаров поблагодарил местные власти и отметил, что теперь эксперты смогут перейти «на новый уровень работы».

Ранее в Башкирии торжественно открывали остановку из профнастила, раскрашенную в цвета российского флага. Позже ревизору пришлось объяснять, что с ней не так.