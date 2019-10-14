Башкирия вошла в топ-5 регионов по числу выданных микрозаймов

Башкирия является одним из лидеров среди регионов по количеству микрокредитов. Республика заняла пятое место, за лето здесь выдано 140 511 таких займов.

Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) показало, что по этому показателю Башкирия уступает только Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Свердловской области, передает РБК.

Отмечается, что число выданных микрокредитов в июне — августе 2019 года выросло только в Московской области. Среди регионов с наибольшим падением оказалась Оренбургская область, где количество займов сократилось на 12,9%.

Общее количество выданных займов составило 4,27 млн единиц, что на 8,3% меньше прошлого года. Наибольшее сокращение выдачи пришлось на сегмент «займов до зарплаты».

Ранее члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья.