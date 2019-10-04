В Казани около Центрального стадиона ограничат остановку из-за матча «Рубин» — «Тамбов»

Завтра, 5 октября, на ул. Саид-Галеева и Кремлевской набережной будет ограничена остановка транспорта. Это связано с проведением футбольного матча «Рубин» — «Тамбов».

Остановка транспорта будет запрещена на участке ул. Саид-Галеева, от ул.Ташаяк до Кремлевской набережной; на участке Кремлевской набережной, от ул. Саид-Галеева до площади Тысячелетия, а также на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия. Матч начнется в 16.30, с этого же времени и будет действовать запрет на стоянку транспорта в указанных местах, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Напомним, сегодня в Казани зафиксировали необычную пробку длиной 4,4 км.