В Казани утром зафиксировали пробку длиной 4,4 км

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Сегодня, в пятницу, зафиксирована необычная пробка для данного времени суток.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор зафиксирован на проспекте Фатыха Амирхана, мосту «Миллениум», улице Вишневского. Также затрудненное движение наблюдается от проспекта Ямашева до улицы Николая Ершова.

Причиной затора могло стать ДТП в сторону улицы Вишневского, судя по данным сервиса.

В пробке длиной 4,4 км можно потерять 36 минут, что на 30 минут больше обычного.

