Из-за нарушенного сна жительница Уфы разбила машину соседки чайником
Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт в отношении 43-летней уфимки по статье «умышленное повреждение имущества».
В марте этого года женщина не могла уснуть из-за постоянно срабатывающей сигнализации на автомобиле. Ее терпение лопнуло и она вышла во двор, нанесла взятым с собой чайником многочисленные удары по лобовому стеклу, бамперу, фарам, по крылу машины.
В результате ее действии потерпевшей был нанесен ущерб в размере 15 тыс. рублей.
Обвиняемая свою вину признала полностью и возместила причиненный ей ущерб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры Калининского района города Уфы.
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