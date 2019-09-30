Из-за нарушенного сна жительница Уфы разбила машину соседки чайником

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт в отношении 43-летней уфимки по статье «умышленное повреждение имущества».

В марте этого года женщина не могла уснуть из-за постоянно срабатывающей сигнализации на автомобиле. Ее терпение лопнуло и она вышла во двор, нанесла взятым с собой чайником многочисленные удары по лобовому стеклу, бамперу, фарам, по крылу машины.

В результате ее действии потерпевшей был нанесен ущерб в размере 15 тыс. рублей.

Обвиняемая свою вину признала полностью и возместила причиненный ей ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры Калининского района города Уфы.

Ранее жительница Стерлитамака пыталась дать взятку, чтобы избежать ответственности за незаконное производство алкоголя.