С начала года россияне потратили более 1,5 трлн рублей на покупку новых автомобилей

С января по август 2019 года россияне потратили более 1,589 трлн рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего — 200 млрд рублей — было потрачено на покупку машин марки KIA. Второе место занимает Toyota — 165 млрд рублей. Тройку замыкает бренд Lada, этих машин купили на 147 млрд рублей.

Далее идут Hyundai (142 млрд рублей), Mercedes-Benz (116 млрд рублей), а также BMW и Volkswagen (по 100 млрд рублей), сообщает «Автостат».

Ранее Татарстан стал лидером среди российских регионов по количеству дилерских центров легковых автомобилей.