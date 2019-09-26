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В Казани определили «Автобабая-2019»

14:51, 26.09.2019
В Казани определили «Автобабая-2019»
Фото: Инна Серова

Сегодня в Казани прошел городской этап IX Республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Международному дню пожилых людей — среди пожилых водителей. В нем приняли участие 28 автомобилистов со стажем — в возрасте от 60 до 77 лет. При этом, в отличие от прошлых лет, не участвовала ни одна «автоэби».

Победитель конкурса Эльфак Мифтахов перешел в следующий «тур» — он будет участвовать в республиканском этапе конкурса. Подробности соревнований — в сегодняшнем репортаже «Реального времени».

АвтоОбщество Татарстан
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