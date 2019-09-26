Стало известно, сколько российские геймеры тратят на игры

Компания «Яндекс.Деньги» провела исследование, в котором узнала, сколько российские геймеры тратят денег на игры.

Выяснилось, что вносят деньги на игровой счет лишь половина пользователей. Ежемесячно они тратят от 1 до 5 тысячи рублей. Причем лишь 5% российских геймеров имеют доход свыше 120 тыс. рублей.

«Половина геймеров не тратится на игры, другая половина расходует ежемесячно от 1 до 5 тысяч рублей. Среди тех, кто покупает игры и переводит донаты стримерам, меньше безработных и больше людей с доходом выше среднего», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что 24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, зарабатывают до 30 тыс. рублей в месяц, а 5% игроков вообще не работают.

Однако большинство все же имеют постоянный доход. Ядром игровой аудитории являются люди с доходом от 30 до 50 тысяч рублей, их доля составляет 37%.

Чуть меньше среди игровой аудитории людей, зарабатывающих от 50 до 80 тыс. рублей и свыше 80 тыс. (18% и 11% соответственно). Среди тех, кто предпочитает не тратить деньги на игры и не донатить, больше всего безработных (10%), но доля пользователей с доходом от 50 тыс. рублей оказалась ниже — 25%.

Кроме того, исследование показало, сколько тратят пользователи на игры. Около 30% расходуют на них до 1 тыс. рублей в месяц, 20% — предпочитают переводить или донатить от 1 до 5 тыс. рублей и меньшинство — 3% могут себе позволить перевести больше 5 тыс. рублей.

Для 8% опрошенных траты на игры и пожертвования стримерам являются самыми большими расходами, передает РИА Новости.

Ранее исследование показало, что половина россиян смотрят стримы или предпочитают стримить сами.