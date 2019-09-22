Эксперт объяснил причины проблем с демографией в Башкирии

Экономист, председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов рассказал «Реальному времени» о проблемах демографического развития в Башкирии.

По его словам, главной проблемой является отсутствие целостной системы регулирования демографических процессов. Шайахметов обратил внимание на то, что снижение рождаемости в Башкортостане в этом году составило 12%.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что около 30% детей Башкортостана воспитываются в многодетных семьях. При этом, 51% многодетных семей республики являются малоимущими.

Решить данную проблему, по мнению экономиста, может введение льгот на оплату услуг дополнительного образования и спортивных секций для малоимущих и многодетных семей и ежемесячных пособий от 1,5 до 3 лет, вне зависимости от доходов родителей.

Полное интервью с Рустемом Шайахметовым — в материале «Реального времени».

