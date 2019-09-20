«Существующая система демографического развития в Башкирии неэффективна»

Что нужно сделать команде Хабирова, чтобы остановить отток населения из республики и повысить рождаемость?

Радий Хабиров, накануне официально вступивший в должность главы Башкирии, констатировал снижение рождаемости в республике и отток жителей за пределы региона. Однако он поставил себе задачу остановить этот негативный процесс и обещал к 2024 году достичь численности населения в 4,1 млн человек. В связи с этим корреспондент «Реального времени» побеседовал с экономистом, председателем РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустемом Шайахметовым о проблемах демографического развития в регионе. Наш собеседник рассказал о причинах падения рождаемости, примере Татарстана и предложил пути выхода из сложившейся ситуации.

«В Башкирии происходит снижение рождаемости, отток населения»

— Радий Хабиров частенько говорит о необходимости поиска новых вариантов решения демографических проблем. Как вы оцениваете предпринимаемые шаги по улучшению демографической ситуации?

— Такие действия, как введение льгот на транспортный налог, по оплате детских садов, — это хорошие позитивные шаги, но явно недостаточные по изменению демографической ситуации. Недавно проведенный круглый стол по демографическому развитию Республики Башкортостан определил основные барьеры, предложил свои рекомендации, которые целесообразно использовать для изменения ситуации.

Если говорить о демографии, то я считаю, что главная проблема — это отсутствие целостной системы регулирования демографическими процессами. С этой целью круглый стол предложил создать комиссию по демографическому развитию при главе Республики Башкортостан, которая бы анализировала состояние и проблемы в указанной сфере, предлагала меры по совершенствованию правовых, организационных, финансово-экономических механизмов в целях создания благоприятных условий для демографического развития.

Фото Олега Тихонова

Нам необходимо создать условия, чтобы рождаемость была не менее 2,15 ребенка на одну женщину, тогда будет сохраняться численность населения

— Но каким образом государство может регулировать демографические процессы? Ведь снижение рождаемости — это же общемировой тренд.

— Не совсем так. Дело в том, что в разных регионах мира дела обстоят по-разному. В Африке, где коэффициент суммарной рождаемости (среднее число детей на одну женщину) составляет 4,6 — он снижается, в Европе снижение рождаемости прекратилось. Нам необходимо создать условия, чтобы рождаемость была не менее 2,15 ребенка на одну женщину, тогда будет сохраняться численность населения. Кроме того, низкая рождаемость в Западной Европе компенсируется за счет миграции, что позволяет не только сохранять существующую численность, но и увеличивать ее. Поэтому в настоящее время низкая рождаемость не является главной угрозой их развитию, хотя порождает культурно-этнические конфликты, но с этим пока они справляются. В каждой стране проблемы рождаемости решаются по-разному. Благосостояние населения не является главным фактором повышения рождаемости. Так, например, в Германии коэффициент суммарной рождаемости — 1,6 ребенка, а во Франции — около 2. Хотя уровень жизни в Германии выше. Это связано с тем, что во Франции существует более эффективная система стимулирования рождаемости. Это надо брать на вооружение и использовать.

Кроме того, в Германии приняты результативные меры по повышению рождаемости. И если посмотреть динамику, то рождаемость в ФРГ увеличилась с 2011 по 2018 год на 19%. Да, уровень рождаемости в Германии сейчас крайне низок, но если продолжится существующий тренд, то они в течение 15–20 лет решат проблему с естественным приростом населения, а пока проблема сохранения численности населения успешно решается за счет миграции.

Если не принимать меры по сохранению численности населения, то создается стратегическая угроза для существования самого государства. Поэтому стимулирование рождаемости является основным государственным приоритетом социально-экономического развития. Существующая система демографического развития у нас неэффективна, вследствие этого происходит снижение рождаемости Башкортостане, в этом году — 12%. А миграционный отток населения в прошлом году в республике составил около 8 тысяч человек.

Фото Романа Хасаева

У 31% детей нет снаряжения для активного отдыха (велосипеда, роликов и так далее), в 68% многодетных семей дети не посещают кружки и секции. В настоящее время в республике только около 30% детей регулярно посещают спортивные секции

«51% многодетных семей республики являются малоимущими»

— Рустем Раисович, рождение ребенка — это зона ответственности родителей, а не государства.

— Да, поэтому необходимо учитывать возрастающее влияние фактора — ответственное родительство, когда будущие родители принимают положительное решение о рождении ребенка, если уверены, что у них есть возможность достойно его воспитать, не ограничивая в базовых потребностях по сравнению с другими сверстниками, чтобы он не чувствовал себя ущемленным. А так как люди исходят из того, что у них будет столько детей, сколько они смогут достойно вырастить, возрастает роль государственной поддержки. Это связано с тем, что для успешного развития ребенка необходимы значительные средства, которых зачастую у семей просто нет. Вследствие этого надо формировать систему равных условий для развития наших детей вне зависимости от возможностей родителей.

— Давайте рассмотрим существующую реальность в Башкирии…

— Основным фактором демографического развития являются многодетные семьи. Около 30% детей Башкортостана воспитываются в многодетных семьях. А давайте рассмотрим их благосостояние — 51% многодетных семей республики являются малоимущими. И у этой категории семей явно недостаточно средств на развитие своих детей.

Наличие в семье даже одного, двух детей серьезно отражается на материальном положении семьи. Из-за финансовых проблем 48% детей республики не имеют возможности участвовать в платных школьных поездках или мероприятиях. У 31% детей нет снаряжения для активного отдыха (велосипеда, роликов и так далее), в 68% многодетных семей дети не посещают кружки и секции. В настоящее время в республике только около 30% детей регулярно посещают спортивные секции.

Поэтому необходимо введение льгот на оплату услуг дополнительного образования и спортивных секций для малоимущих и многодетных семей. Введение ежемесячных пособий от 1,5 до 3 лет, вне зависимости от доходов родителей, также стимулирует рождаемость.

Фото Олега Тихонова

Нельзя сказать, что нет поддержки, но все меры направлены только на малоимущие семьи, а это не является стимулирующим фактором повышения рождаемости

Нужна комплексная система социальной поддержки семей с детьми, формирующая у людей уверенность в том, что государство окажет необходимую помощь в духовном и физическом развитии ребенка, обеспечивающая возможность получения достойного образования, оказывающая поддержку в улучшении жилищных условий путем предоставления льгот, пособий, иных форм помощи. Без этого мы не улучшим демографическую ситуацию. Нельзя сказать, что нет поддержки, но все меры направлены только на малоимущие семьи, а это не является стимулирующим фактором повышения рождаемости.

«В Татарстане, при меньшем населении, студентов больше в 1,5 раза»

— На какие проблемы миграции в республике прежде всего следует обратить внимание?

— Республика не использует инструменты, меняющие миграционное поведение населения. Так, например, ежегодный отток молодежи в республике, из-за невозможности получить высшее образование в Башкортостане, составляет около 3 тысяч человек — около трети оттока населения из республики. Это следствие сокращения приема в республиканские вузы. За последние пять лет количество студентов в Башкирии сократилось со 141 тысячи до 88 тысяч. Для сравнения, в Татарстане, при меньшем населении, студентов больше, чем в Башкирии, в 1,5 раза. Кроме того, столь значительное сокращение числа студентов привело к сокращению преподавателей в вузах с 2013 года по 2018-й на 2 тысячи человек (28%). Это также привело к дополнительной миграции высокопрофессиональных кадров.

Если мы увеличим прием в вузы на 3 тысячи мест, значительно сократим отток молодежи из Башкортостана, а также создадим свыше 500 рабочих мест в сфере высшего образования. Для этого необходимо около 500 млн рублей ежегодного бюджетного финансирования.

Фото Олега Яровикова / bashinform.ru

Ежегодный отток молодежи в республике, из-за невозможности получить высшее образование в Башкортостане, составляет около 3 тысяч человек — около трети оттока населения из республики. Это следствие сокращения приема в республиканские вузы

— Одно дело — получить образование, другое — когда твой диплом никому нужен.

— Поэтому следует учитывать следующий фактор, значительно влияющий на миграционное поведение молодежи, — возможность получение востребованного профессионального образования, обеспечивающего карьерный рост, самореализацию, формирующего конкурентные преимущества на рынке труда. В первую очередь это инновационные сектора экономики.

Одним из наиболее успешных научно-образовательных проектов можно назвать «Иннополис», осуществляемый в Татарстане. В его рамках создана образовательная система, объединяющая среднее и высшее образование в сфере IT-технологий, научно-производственный комплекс, включающий в себя университет, технопарк, особую экономическую зону.

В настоящее время в России существует потребность в ускоренном развитии генетических технологий, в связи с чем правительством РФ в апреле 2019 года была принята федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019—2027 годы.

С учетом указанных обстоятельств является целесообразным создание в Башкортостане научно-образовательного центра в сфере биотехнологий, генного редактирования в формате проекта «Иннополис», доказавшего свою эффективность. Создание специализированного биотехнологического научно-образовательного центра сформирует лидерские позиции Башкортостана в быстрорастущих отраслях, имеющих стратегическое значение для экономики России.

Фото Максима Платонова

Является целесообразным создание в Башкортостане научно-образовательного центра в сфере биотехнологий, генного редактирования в формате проекта «Иннополис», доказавшего свою эффективность

Это создаст 4–5 тысяч высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в быстроразвивающихся инновационных секторах экономики. Это то, что привлекает молодежь, является источником их профессионального роста. Указанный проект станет катализатором ускоренного инновационного развития республики, так как создаст соответствующую инфраструктуру.

— Почему сейчас население переезжает из сел и малых городов республики в Уфу, Казань, Москву?

— Одними из источников миграционных проблем являются существующие дисбалансы пространственного развития Башкортостана. Во многом это связано с слабодиверсифицированной экономикой сельских территорий и малых городов республики. Следует отметить, что сокращение населения предопределяет снижение уровня развития отраслей экономики, связанных с потреблением, таких как торговля, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, связь. Вследствие этого территории попали в ловушку депрессивного развития, когда из-за экономической ситуации население переезжает в более благополучные регионы, а развитие экономики невозможно при резком сокращении внутреннего потребления и без наличия квалифицированных трудовых ресурсов.

Внедрение индустриальных технологий в сельском хозяйстве значительно повысило производительность труда, увеличили урожайность и продуктивность скота, что снизило издержки и обеспечило рост производства сельхозпродукции. Однако потребление продовольствия в связи с кризисными явлениями в экономике не увеличилось, а по ряду видов продукции снизилось. Вышеуказанные факторы стали основной причиной вытеснения мелких и средних хозяйств с рынка.

Основными центрами развития являются запад, юг и центр республики, где формируется 73% валовой продукции сельского хозяйства. С учетом того, что на Севере Башкирии, а также в части районов Зауралья основными сельхозпроизводителями являются малые хозяйствующие субъекты, то происходящая концентрация производства отрицательно влияет на социально-экономическое развитие указанных территорий. Следует отметить, рост производительности труда привел к сокращению работников, занятых в АПК. Так, среднесписочная численность работников организаций, занятых в сельском хозяйстве в 2017 году, по сравнению с 2010 годом сократилась на 39,6%. И эти процессы необратимы, так как искусственное сохранение численности работников приведет к утрате конкурентных преимуществ наших сельхозпроизводителей, а последствия будут более ощутимы.

Фото kulturarb.ru

Ускоренное развитие туризма в значительной мере могло бы создать рабочие места, которые бы успешно восполняли происходящее сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве

Требуется реализация программ развития с выделением бюджетного финансирования быстроразвивающихся секторов агропромышленного комплекса Башкортостана — это органическое земледелие, рапс, масличный лен. Но этого не происходит.

Ускоренное развитие туризма в значительной мере могло бы создать рабочие места, которые бы успешно восполняли происходящее сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве. Но отсутствие конкретных целей и задач развития туриндустрии в республике, слаборазвитая инфраструктура не могут обеспечить ускоренное развитие туризма в Башкортостане.

Следует добавить существующие проблемы в социальной сфере. Все это формирует ситуацию, когда люди вынуждены покидать свои дома, чтобы прокормить семью, чтобы жить в комфортной городской среде.

— Казалось бы, предыдущие руководители Башкирии Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов заявляли о необходимости создавать рабочие места, поднимать рождаемость. Теперь подобные вещи говорит Хабиров. Где результаты?

— В республике есть куча программ, стратегий, концепций, но в большинстве случаев они основаны на формальных принципах, игнорирующих основополагающие факторы развития, и поэтому таковы печальные итоги.

Необходима смена приоритетов территориального развития республики, позволяющих создать для населения комфортную среду обитания, возможности самореализации, обеспечивающих доступность для населения социально значимым услугам в местах проживания, тогда миграционный отток прекратится.