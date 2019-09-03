Торговые сети отказываются от лишних промоакций

Торговые сети стали чаще отказываться от промоакций. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1%, это самый медленный рост за последние 5 лет.

Директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова связывает такую динамику со следующими факторами: в категориях с наибольшей долей промо (в нее входят стиральные порошки, кондиционеры для белья и т. д.) достигнут потолок, и многие производители стали чаще прибегать к стратегии каждодневно низких цен. Также становятся популярны альтернативные способы привлечения покупателей: неценовые промо, программы лояльности, пишет «Коммерсант».

Спрос на товары по акции растет, потому что покупатели хотят сэкономить. Для торговых сетей это может быть эффективным способом повышения трафика, отмечают опрошенные изданием эксперты.

Ранее сообщалось, что доля россиян, которые приобретают товары по скидкам, возросла до 50,6%. За 3 года показатель увеличился почти на 10%. Так, в 2016 году доля экономящих потребителей составила 41%, в 2017 году — 45%.

