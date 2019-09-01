Исследование: в России чаще копят на образование сыновей, чем дочерей

В России чаще всего копят на образование сыновей и реже — на образование дочерей, говорится в исследовании «Сбербанк страхование жизни».

В частности, на образование сыновей откладывают 44% участников исследования, в то время как на образование дочерей — только 41%. 15% опрошенных копят средства на образование племянников или внуков,

Выводы сделаны на основе данных 40 тыс. клиентов, которые откладывали средства на образование при помощи программ накопительного страхования за последний год, передает РБК. При этом опрошенные изданием эксперты полагают, что на основе результатов этого исследования не очень корректно делать выводы о гендерном дисбалансе в учебных заведениях.

Напомним, в августе стало известно, что в вузах России начнут выявлять отстающих студентов с помощью искусственного интеллекта.

