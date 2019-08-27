Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Уровень просрочки по потребкредитам за последние 3 года (с середины 2016-го) снизился с 8% до 4%, или почти в два раза, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.

При этом весь кредитный портфель вырос за данный период почти до 20% в год и на 1 июля 2019-го достиг 16 трлн рублей, пишут «Известия».

В крупнейших банках изданию сообщили, что уменьшение доли просрочки связано с рефинансированием старых долгов по сниженным ставкам, а также с ужесточением требований ЦБ в вопросе выдачи новых займов.

Напомним, за 3 года средняя сумма выданного потребительского кредита в России выросла в 1,7 раза — с 111,5 тыс. рублей в 2016 году до 191 тыс. рублей во II квартале 2019-го.