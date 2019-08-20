Исследование: каждый пятый россиянин опасается, что на работе его заменит робот

Перспектива замены людей роботами на рабочих местах не пугает три четверти работающих россиян (78%), вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования, более половины сограждан (51%) не верят, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности, противоположной точки зрения придерживаются 47% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают, что внедрять робототехнику необходимо прежде всего в сфере освоения космоса, включая обслуживание космических станций, спутников и проведение исследований на МКС.

Исследование показало, что 44% сограждан считают полезным использовать роботов на опасных промышленных производствах, 39% считают, что робототехника полезна прежде всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всероссийский опрос был проведен 18 августа 2019 года по заказу Института региональных проблем среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, в августе депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии станут невостребованными на рынке труда. В Минтруде России заявили, что эти данные преувеличены.

