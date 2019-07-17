Госавтоинспекция Уфы проводит особую операцию на дорогах

На территории Уфы началась профилактическая операция «Должник».

Сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые вовремя не оплатили штрафы за нарушения ПДД.

«Срок для добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Неоплаченные в установленном законом сроки административные штрафы направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов, а не «сгорают в базе», как считают многие, — пояснили в уфимской Госавтоинспекции.

Операция завершится 25 июля.

Ранее сообщалось, что в России стиль вождения автомобилистов будут оценивать с помощью специального сервиса.