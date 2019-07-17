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Госавтоинспекция Уфы проводит особую операцию на дорогах

08:53, 17.07.2019 2
Госавтоинспекция Уфы проводит особую операцию на дорогах
Фото: realnoevremya.ru

На территории Уфы началась профилактическая операция «Должник».

Сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые вовремя не оплатили штрафы за нарушения ПДД.

«Срок для добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Неоплаченные в установленном законом сроки административные штрафы направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов, а не «сгорают в базе», как считают многие, — пояснили в уфимской Госавтоинспекции.

Операция завершится 25 июля.

Ранее сообщалось, что в России стиль вождения автомобилистов будут оценивать с помощью специального сервиса.

Общество Башкортостан
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