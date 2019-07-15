Новости экономики

17:17 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Хабиров назначил ответственного за развитие отношений Башкирии с Австрией

15:56, 15.07.2019 1
Хабиров назначил ответственного за развитие отношений Башкирии с Австрией
Фото: glavarb.ru

Врио Башкирии Радий Хабиров назначил ответственного за развитие отношений республики с Австрией. Им стал вице-премьер Башкирии Илшат Тажитдинов.

Ему предстоит координировать деятельность Ассоциации по содействию сотрудничеству между Республикой Башкортостан и Австрийской республикой. Об этом говорится в распоряжении Хабирова, опубликованном на официальном портале правовой информации Башкирии.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал заговорить на венском диалекте немецкого языка, если бизнес из Австрии вложит в республику более 5 млрд евро. Такое заявление он сделал на презентации экономического потенциала РБ в Вене, прошедшей 10 апреля.

ЭкономикаОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:06
    Знаю одного австрийца потенциального инвестора ,но есть ли у него 5 млр евро ? А один миллиард Хабирова не устроит ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров