В Уфе появятся временные автомобильные знаки

На время проведения Международных детских игр на дорогах Уфы установят временные автомобильные знаки. Об этом заявил глава города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии.

Спортивное мероприятие состоится под эгидой Международного олимпийского комитета. В нем примут участие 1 200 спортсменов из 85 городов 30 стран.

«Мы постараемся по минимуму перекрывать дороги. Заранее приносим извинения за неудобства», — отметил Мустафин.

Открытие Международных детских игр состоится завтра, 10 июля.

Напомним, летние Международные детские игры в Уфе обойдутся в 167 млн рублей.