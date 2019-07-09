В Уфе появятся временные автомобильные знаки
На время проведения Международных детских игр на дорогах Уфы установят временные автомобильные знаки. Об этом заявил глава города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в мэрии.
Спортивное мероприятие состоится под эгидой Международного олимпийского комитета. В нем примут участие 1 200 спортсменов из 85 городов 30 стран.
«Мы постараемся по минимуму перекрывать дороги. Заранее приносим извинения за неудобства», — отметил Мустафин.
Открытие Международных детских игр состоится завтра, 10 июля.
Напомним, летние Международные детские игры в Уфе обойдутся в 167 млн рублей.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым