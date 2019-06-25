Нападающий Сейдахмет покинул ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» и алматинский «Кайрат» договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета.

Еркош перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Сейдахмет сыграл за нашу команду 4 матча и впервые получил вызов в сборную Казахстана. Вторую часть сезона 18/19 казахский форвард провел за болгарский клуб «Левски».

— Футбольный клуб «Уфа» благодарит Еркебулана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры, — говорится на официальном сайте уфимского клуба.