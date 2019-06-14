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В Башкирии арестовали директора потребительского кооператива, подозреваемого в присвоении 22 млн рублей

08:37, 14.06.2019
В Башкирии арестовали директора потребительского кооператива, подозреваемого в присвоении 22 млн рублей
Фото: pixabay.com

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Башкирии мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Злоумышленник находился в федеральном розыске с 2017 года. По данным следствия, 40-летний обвиняемый, являясь директором потребительского кооператива, развернул свою деятельность в Дуванском, Кигинском, Салаватском районах РБ. Размер взноса варьировался от 50 до 600 тыс. рублей.

Всего от действий преступника пострадали около 70 человек, размер ущерба составил 22 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

Отмечается, что два года мужчина скрывался в пустующем доме в одной из деревень Дуванского района.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее СК заподозрил руководителей адвокатской палаты Башкирии в хищении средств из бюджета.

Общество Башкортостан
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