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Самарская область вошла в топ-5 регионов России по падению объема ввода жилья

14:15, 10.06.2019
Самарская область вошла в топ-5 регионов России по падению объема ввода жилья
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Самарская область оказалась среди пяти субъектов РФ с самыми высокими темпами падения объема ввода жилья в эксплуатацию в январе — апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты аналитического центра ЦИАН, проведенные по данным Росстата.

За первые четыре месяца 2019 года в Самарской области было введено в эксплуатацию 274,1 тыс. кв. м жилья, что на 34% меньше, чем в январе — апреле 2018 года.

Самое большое сокращение объемов ввода жилья зафиксировано в Санкт-Петербурге. Кроме того, в число регионов с самыми низкими показателями попали Дагестан, Томская область и республика Крым, передает «Коммерсант».

При этом Самарская область за указанный период заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по вводу в действие общей площади жилых помещений.

АналитикаНедвижимость
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