В Башкирии за парковку на газонах за два месяца оштрафовали более 10 тысяч водителей

В Республике Башкортостан сумма наложенных штрафов за парковку на газонах составила 14 млн рублей. Об этом сообщил на совещании в Кабмине вице-премьер по вопросам ЖКХ Борис Беляев.

По его словам, всего за два месяца были оштрафованы 10,66 тыс. автовладельцев.

Власти признают, что парковочных мест, в том числе во дворах, недостаточно. Министерство ЖКХ оценивает потребность в парковках в 310 тыс. мест, мэрия Уфы — в 355 тыс. мест. Сейчас во дворах есть 140 тыс. парковочных мест, передает «Коммерсант».



Борис Беляев отметил, что для решения проблемы с парковкой во дворах региона к 2024 году ежегодно нужно обустраивать 34 тыс. мест.

Напомним, что в начале апреля власти Башкирии приняли законопроект о штрафах за парковку на газонах. Размер штрафов составляет от 1—2 до 20—30 тысяч рублей.

