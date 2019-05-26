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Синоптики Башкирии ожидают возвращения 30-градусной жары во второй половине июня

10:46, 26.05.2019
Синоптики Башкирии ожидают возвращения 30-градусной жары во второй половине июня
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Уже сегодня среднесуточные температуры в Башкирии начнут расти. Столбик термометра будет выше клматической нормы на 1—2 градуса.

Однако жара свыше +30°С установится в республике только во второй половине июня, сообщается на сайте Башгидрометцентра. Сегодня днем воздух должен прогреться до +25°С.

По предварительным данным, средняя дневная температура будет составлять около 20 градусов тепла. Иногда возможны дожди и снижение температур до +18°С.

Общество Башкортостан
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