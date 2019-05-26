Синоптики Башкирии ожидают возвращения 30-градусной жары во второй половине июня

Уже сегодня среднесуточные температуры в Башкирии начнут расти. Столбик термометра будет выше клматической нормы на 1—2 градуса.

Однако жара свыше +30°С установится в республике только во второй половине июня, сообщается на сайте Башгидрометцентра. Сегодня днем воздух должен прогреться до +25°С.

По предварительным данным, средняя дневная температура будет составлять около 20 градусов тепла. Иногда возможны дожди и снижение температур до +18°С.